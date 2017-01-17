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EMNİYET'TEN ŞÜPHELİ PAKET UYARISI


EMNİYET'TEN ŞÜPHELİ PAKET UYARISI
Tarih : 17 Ocak 2017, 14:18
Puan Ver : Emniyet'ten Şüpheli Paket Uyarısı(6/10)3


"Açıkta duran paketin ne tür bir patlayıcı düzeneğine sahip olduğu bilinmediğinden yakınında veya çevresinde dolaşmayın, çevredekilerin de yaklaşmasını engelleyin"



Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı broşürle şüpheli paketler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, vatandaşların çevrelerinde gördükleri şüpheli çanta, paket ve poşetlere bilinçsiz tepki göstermesini engellemek ve bu konuda bilgi sahibi olmaları amacıyla broşür hazırladı.



Broşürde, "Patlayıcı maddenin istenilen ortamda, istenilen şekilde ve istenilen zamanda patlamasını sağlamak amacıyla birtakım unsurların bir araya getirilmesiyle hazırlanan düzenek" olarak tanımlanan bomba ile yapılan saldırıların, terör örgütlerinin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi için eylemlerde en sık başvurduğu yöntem olduğu belirtildi.



 



kaynak:sabah








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