Trafik kazasında 2 kişiyi öldürdükten sonra suçu arkadaşı tarafından üstlenilen ancak bugün yaptığı itiraf sonucu tutuklanan Emrah Serbes'in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

Behzat Ç. kitaplarının yazarı, senarist Emrah Serbes, 22 Eylül'de İzmir'de baba ile kızının hayatını kaybettiği trafik kazasını kendisinin yaptığına dair itirafının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü yazarın mahkemede verdiği ifadede, olaydan sonra özel bir psikiyatri kliniğinde 4-5 gün kadar tedavi olarak kendini cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırladığını söyledi.

BABA VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

22 Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada, İzmir istikametinden Aydın yönüne seyir halinde olan 34 NT 5005 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızları Zeynep Özçelik hayatını kaybetmişti.

TWİTTER'DAN İTİRAF ETTİ

Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, 22 Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen ve bir baba-kızın yaşamını yitirdiği trafik kazasını kendisinin yaptığını belirterek bugün Twitter hesabından itirafta bulundu. İtirafın ardından İzmir Torbalı Adliyesine gelip teslim olan Serbes, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü senarist Emrah Serbes'in tutuklandığı mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde, olay günü tatil için arkadaşı Kenan Doğru ile Bodrum'a doğru yola çıktıklarını anlatan Emrah Serbes şunları söyledi:

"ARKADAŞIMI ŞOFÖR OLARAK İŞE ALDIM"

Yola çıkmadan önce arkadaşım olan Kenan Doğru ile konuştuk. Bana iş bulamadığını söyleyince 2 bin TL karşılığında şoför olarak anlaştık. Kendisi o gün çalışmaya başladı. İlk olarak arabayı Kenan kullanıyordu. Yorulduğunu anlayınca İzmir taraflarında aracı ben kullanmaya başladım.

"HIZIMI 130-140'A DÜŞÜRDÜM"

Yağmur çiselemeye başladı ve yerlerin kaygan olduğunu düşünerek hızımı 130-140 km'ye düşürdüm. Güvenlik sıkıntı olursa emniyet şeridine rahat geçebilmek için orta şeride geçtim. Olay yerine geldiğimizde rampayı çıkar çıkmaz orta şeritte bir aracın olduğunu gördüm. Direksiyonu sol tarafa kırdım ama kullandığım aracın sağ ön tekerleği ile öndeki araca çarptım. Frene bastım ama zemin kaygan olduğu için işe yaramadı.

"KENDİMİ KAYBETTİĞİM İÇİN SUÇU ÜSTLENMEDİM"

Takla atarak yolun en sağ tarafındaki tele takılarak durabildik. Aracın sunroofundan dışarı çıktık ve çarptığımız araca doğru gittik. Aracın içindeki bayanın hala yaşadığını fark ettim ve geçen araçlara 112'yi aramalarını söyledim. Camdan fırlayarak ölen çocuğu görünce kendimi kaybettim. Suçu üstlenmememin en temel nedeni budur. Arkadaşım Kenan bunu anlayınca suçu üstleneceğini söyledi ve öyle yaptı. Araç kullanırken kesinlikle alkol ya da uyuşturucu kullanmadık.

"4-5 GÜN PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATIP KENDİMİ CEZAEVİNE HAZIRLADIM"

Olaydan sonra İstanbul'a gittiğini anlatan Emrah Serbes, "Özel bir psikiyatri kliniğinde 4-5 gün kadar yattım ve tedavi oldum. Kendimi cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırladım. Daha sonra İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek teslim olmaya karar verdim. Cezam neyse çekmeye razıyım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada