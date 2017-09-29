Bir baba ve kızının ölümüne neden olan Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'in, suçu üstlenen arkadaşı Kenan Doğru hakkında da soruşturma başlatıldı. Doğru, 2 yıl hapis yatabilir.

Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir-Aydın otoyolunda iki kişinin hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını itiraf etmesinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Serbes'in suçu üstlenen arkadaşı hakkında da soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sırasında arabayı kendisinin kullandığını beyan ederek suçu üstlenen arkadaşı Kenan Doğru hakkında 'suç üstlenmek'ten soruşturma başlatıldı. Doğru'nun iki kişinin ölümünden dolayı tutukluluk halinin de sonlandırılması, tahliyesi talep edildi.

ARKADAŞI 2 YILA KADAR HAPİS YATABİLİR

Anayasanın 270. maddesinin 1. bendine göre, "Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi hâlinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir." Yasaya göre Emrah Serbes'in arkadaşı da 2 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kaynak: haberinburada