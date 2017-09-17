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EMRE 5 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI


Emre 5 yıl sonra bir ilki yaşadı
Tarih : 17 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : Emre 5 Yıl Sonra Bir İlki Yaşadı(10/10)6

Spor Toto Süper Lig 5. haftasında oynanan maçta Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Maçın 36. dakikasında gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içinde elle oynama gereği hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu topu ağlara gönderdi.

5 YIL SONRA TRABZONSPOR'A GOL ATTI

Emre Belözoğlu, Başakşehir formasıyla 36. dakikada attığı golle böylelikle Trabzonspor'a 5 yıl sonra gol attı. 37 yaşındaki milli futbolcu en son 2012 senesinde Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı maçta Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı.

Kaynak: FutbolArena

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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