EMRE 5 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI
Spor Toto Süper Lig 5. haftasında oynanan maçta Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Maçın 36. dakikasında gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içinde elle oynama gereği hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu topu ağlara gönderdi.
5 YIL SONRA TRABZONSPOR'A GOL ATTI
Emre Belözoğlu, Başakşehir formasıyla 36. dakikada attığı golle böylelikle Trabzonspor'a 5 yıl sonra gol attı. 37 yaşındaki milli futbolcu en son 2012 senesinde Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı maçta Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı.
Kaynak: FutbolArena
Kaynak: haberinburada
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