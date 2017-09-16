Atiker Konyaspor'un da yer aldığı I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg ile 1-1 berabere kalan Portekiz ekibi Vitoria'nın ilk 11'inde, dört Brezilyalı, iki Kolombiyalı ve birer Venezuelalı, Fildişi Sahilli, Ganalı, Perulu ve Uruguaylı oyuncu yer aldı. Portekiz ekibi, sahaya çıktığı ilk 11'inde Avrupalı futbolcuya yer vermeyen ilk takım olarak organizasyonun tarihine geçti.

TOPLA EN ÇOK BULUŞAN VE İSABETLİ PAS VEREN 2. FUTBOLCU OLDU

C Grubu'nda konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in tecrübeli milli oyuncusu Emre Belözoğlu, ilk hafta maçlarında topla en çok buluşan (113) ve isabetli pas veren (104) ikinci futbolcu oldu. İlk sırada ise Real Sociedad'lı Asier Illarramendi yer aldı.

ANDRE SILVA HAT-TRICK YAPTI

D Grubu maçında konuk olduğu Austria Wien'i 5-1'lik skorla geçen Milan'da "hat-trick" yapan Andre Silva, İtalya ekibinde Avrupa arenasında 11 yıl aranın ardından bunu başaran ilk oyuncu oldu. Daha önce Milan ile Anderlecht arasında 2006 yılında Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Brezilyalı yıldız Kaka, Milan formasıyla bir maçta 3 gole imza atmıştı.

Kaynak: haberinburada