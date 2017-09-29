Avrupa Liginde deplasmanda Braga ile karşılaşan Başakşehir rakibine 2-1 yenildi.

Maçta ise en çok Emre Belözoğlu'un frikiği konuşuldu.

Uzak mesafeden vuruşunu yapan Emre Belözoğlu topu ağlarla buluşturdu.

Emre Belözoğlu'nun frikikten attığı muhteşem gol! pic.twitter.com/FvCUidXd6u

— Tivibu Spor (@tivibuspor) 28 Eylül 2017

Kaynak: haberinburada