Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

"OYUNUMUZUN ALTINDA KALDIK AMA KAZANDIK"

Maçı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Burada çok mutlu, hüzünlü günlerimiz oldu. Her zaman formanın hakkını vermeye çalıştım. Bana gösterilen teveccüh, çok şükür iyi izler bıraktığımı gösteriyor. Fenerbahçe camiasına bir kez daha teşekkür ederim. Zor bir maçtı, kendi oyunumuzun altında oynamamıza rağmen kazandık. Gol atmamız gerektiğinde gol atıyoruz. Ancak oyunu fazla korumayı direttik. Oyunumuzu oynamaya devam etsek, farklı bir durum ortaya çıkabilirdi. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Fenerbahçeli arkadaşlarımı da tebrik ederim" dedi.

"TÜRKİYE'DE HER TAKIMI YENERİZ"

İyi bir takım olduklarına vurgu yapan Emre Belözoğlu, "Topa hakim olduğumuzda, Türkiye'de herkesi yenebilecek takımız. Bana sahip çıkan Başakşehir camiasına da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada