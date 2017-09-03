EMRE BELÖZOĞLU, UKRAYNA MAÇINDA ŞENER'E KÜFÜR ETTİ: SENİN OYNAYACAĞIN TOPU S...
Ukrayna - Türkiye maçına kaptan olarak çıkan Emre Belözoğlu ve Şener Özbayraklı arasında çok enteresan bir olay yaşandı.
Emre Belözoğlu maç sonunda yaşanan bir pozisyonun ardından Şener'e patladı. Maçın sonunda Konoplanka karşısında koridor olan Şener'e Emre Belözoğlu "Senin oynayacağın topu s..." dedi.
EMRE YETMEDİ
Maç sonucundan en çok etkilenen oyuncuların başında Emre Belözoğlu geldi. Sahanın en yaşlısı olan deneyimli futbolcunun çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.
Kaynak: haberinburada
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