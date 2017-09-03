Ukrayna - Türkiye maçına kaptan olarak çıkan Emre Belözoğlu ve Şener Özbayraklı arasında çok enteresan bir olay yaşandı.

Emre Belözoğlu maç sonunda yaşanan bir pozisyonun ardından Şener'e patladı. Maçın sonunda Konoplanka karşısında koridor olan Şener'e Emre Belözoğlu "Senin oynayacağın topu s..." dedi.

EMRE YETMEDİ

Maç sonucundan en çok etkilenen oyuncuların başında Emre Belözoğlu geldi. Sahanın en yaşlısı olan deneyimli futbolcunun çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi.

Kaynak: haberinburada