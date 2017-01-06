

İşte Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalar;



"FATİH HOCA SAĞ OLSUN BÜYÜKLÜK GÖSTERDİ"







Milli Takım'da yaşanan Fatih Terim-Arda Turan krizinin çözülmesinde önemli pay sahibi olan Emre, bu sürece dair önemli ifadeler kullandı. "Ben, tarafları sadece ortak noktada buluşturdum" diyen tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Sanki Milli Takım'da hiçbir zaman problem olmamış, ortalık her zaman güllük gülistanlık olmuş gibi bir hava var. Bizim olduğumuz dönemlerde de birçok krizler yaşandı. Tabii ki bunda bir tarafta Fatih Terim, bir tarafta Arda Turan... İkisi de güçlü insanlar, ikisi de popüler insanlar ve birbirlerine her zaman yakın, baba-oğul gibi insanlar olarak bilindikleri için bu birazcık daha gündemde uzun süre kaldı."



"TERİM'İN KARARLARINA HEP SAYGI DUYULMALI"







"Sonuç olarak Milli Takımımız'ın teknik patronu Fatih Terim'dir. Ve Fatih Hoca'nın kararlarına her oyuncunun saygı duyması gerekir. Ama benim kendi fikrim; bu ismi geçen oyuncuların da -başta Arda olmak üzere Fatih Hoca'ya saygı ve sevgileri sanki yokmuş gibi bir algı oluşmasından doğan rahatsızlığımı ben, Fatih Terim'e dile getirdim. "Bu oyuncuların da bugünlere gelmelerinde, nasıl bende emeği varsa onlarda da Fatih Terim'in emeği var. Sadece ortak bir noktada buluşmaları gerekiyordu. Ülkenin bence içinde bulunduğu durumda bu çok gereksiz bir polemikti. Az önce söylediğim kendi düşüncemi, Fatih Hoca'yla paylaştım, o da sağ olsun büyüklük gösterdi."



"TERİM'İN KARARLARINA HEP SAYGI DUYULMALI"







"Sonuç olarak Milli Takımımız'ın teknik patronu Fatih Terim'dir. Ve Fatih Hoca'nın kararlarına her oyuncunun saygı duyması gerekir. Ama benim kendi fikrim; bu ismi geçen oyuncuların da -başta Arda olmak üzere Fatih Hoca'ya saygı ve sevgileri sanki yokmuş gibi bir algı oluşmasından doğan rahatsızlığımı ben, Fatih Terim'e dile getirdim. "Bu oyuncuların da bugünlere gelmelerinde, nasıl bende emeği varsa onlarda da Fatih Terim'in emeği var. Sadece ortak bir noktada buluşmaları gerekiyordu. Ülkenin bence içinde bulunduğu durumda bu çok gereksiz bir polemikti. Az önce söylediğim kendi düşüncemi, Fatih Hoca'yla paylaştım, o da sağ olsun büyüklük gösterdi."



"ÇOCUKLARIMI DA ALIP KADIKÖY'E GİDECEĞİM"







"Fenerbahçe'den ilk ayrıldığımda yöneticilikle alakalı bir teklif olmuştu. Ancak ben daha futbol oynayabileceğimi bildiğim için devam etmek istedim. Gelinen noktada doğru da bir karar aldığımı düşünüyorum. "Ama F.Bahçe benim kulübüm, benim camiam. Futbolu bıraktıktan sonra F.Bahçe'de herhangi bir görev almasam da oğlumu ve kızımı alıp Kadıköy'e maç izlemeye gideceğim."



"FENERBAHÇE'YLE GÖNÜL BAĞIM ASLA KOPMAZ"







"Fenerbahçe'yle bağlarımın, ilişkilerimin kopması söz konusu olamaz. Gönül bağımın kopması da söz konusu olamaz. Ama yine de günün birinde hedefler doğrultusunda bir birliktelik inanıyorum ki olacaktır. Ama yönetici olarak, ama hoca olarak, ama başka bir konumda... Bunun zamanını tayin etmek, 'şu gün olacaktır' demek doğru olmaz. Çünkü ben daha futbol oynamak, Başakşehir'e hizmet etmek istiyorum."







kaynak:sabah