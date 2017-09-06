EMRE MOR, ARDA VE EMRE'NİN KENDİSİNE BAĞIRMASI NEDENİYLE SEVİNCE KATILMADI
Genç futbolcu Emre Mor, Hırvatistan zaferinin ardından yapılan sevince, Arda ve Emre Belözoğlu'nun kendisine bağırması nedeniyle katılmadı.
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hırvatistan zaferiyle coşarken maç sonunda bir detay dikkatlerden kaçmadı! Arda maçın son bölümünü kulübede teknik drektör gibi heyecanlı ve ayakta izledi. Maç bitince büyük sevinç yaşadı.
EMRE MOR SEVİNÇLERE KATILMADI
Takıma sevindi seyircinin isteğiyle taraftara üçlü çektirdi.. Herkes sevinirken, üzgün olan biri vardı! Emre Mor... Emre Mor maç sonu içeri gidip toplu sevince katılmazken Lucescu onu yanağından okşadı ve bir şeyler konuştu. Emre Mor buna rağmen sevinçlere katılmadı ve soyunma odasına gitti.
ARDA VE EMRE BAĞIRDIĞI İÇİN GELMEMİŞ!
Maçın 70. dakikasında Arda Turan yerine oyuna dahil olan genç oyuncunun neye bozulduğu da ortaya çıktı! Emre Mor takımın maç toplu sevincine katılmadı. Bu küskünlüğünün nedeni maç içinde bir hatasından ötürü Arda ve Emre Belözoğlu'nun kendisine bağırmasının olduğu belirtildi.
(Spor Arena)
Kaynak: haberinburada
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