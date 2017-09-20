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Emre Mor, Espanyol Maçında Çalımlarıyla Dikkat Çekti

EMRE MOR, ESPANYOL MAÇINDA ÇALIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İspanya Liginde Celta Vigo forması giyen Emre Mor, yedek kulübesinden girdiği maçta Espanyol karşısında hareketli oyunuyla dikkat çekti.

Tarih : 20 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Emre Mor, Espanyol Maçında Çalımlarıyla Dikkat Çekti(10/10)6

İspanya Liginde iyi günler geçirmeyen Celta Vigo, La Liga'nın 4. haftasında Espanyol'a konuk oldu. Celta Vigo maçı 2-1 kaybetsede 72. dakikada oyuna giren Emre Mor'un performansı ve attığı çalımlar dikkat çekti.

Genç oyuncu etkili performansına rağmen takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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