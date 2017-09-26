EMRE MOR'UN BENCİLLİĞİ TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKARDI
Celta Vigo'nun genç futbolcusu Emre Mor yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen hafta oynanan Getafe maçında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu bireysel oyunuyla taraftarı çileden çıkarttı.
BİRÇOK KEZ TOPLA BULUŞTU
60. dakikada Celta Vigo 1-0 öndeyken Brais Mendez Portela'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, iyi bir performans sergileyemedi. Birçok kez topla buluşan genç oyuncu, bireysel oyunuyla taraftarını kızdırdı.
KARŞILAŞMA 1-1 TAMAMLANDI
Maçın son anlarına kadar karşılaşmayı önde götüren Celta Vigo, 86.dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar