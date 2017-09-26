Celta Vigo'nun genç futbolcusu Emre Mor yine adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen hafta oynanan Getafe maçında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu bireysel oyunuyla taraftarı çileden çıkarttı.

BİRÇOK KEZ TOPLA BULUŞTU

60. dakikada Celta Vigo 1-0 öndeyken Brais Mendez Portela'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, iyi bir performans sergileyemedi. Birçok kez topla buluşan genç oyuncu, bireysel oyunuyla taraftarını kızdırdı.

KARŞILAŞMA 1-1 TAMAMLANDI

Maçın son anlarına kadar karşılaşmayı önde götüren Celta Vigo, 86.dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Kaynak: haberinburada