Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi

Emre, müthiş frikiğiyle UEFA'nın en iyileri arasına girdi

EMRE, MÜTHİŞ FRİKİĞİYLE UEFA'NIN EN İYİLERİ ARASINA GİRDİ

UEFA, Avrupa Liginde haftanın en iyi oyuncuları arasında Braga'ya attığı frikik golüyle dikkat çeken Emre Belözoğlu'na da yer verdi.

Tarih : 29 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Emre, Müthiş Frikiğiyle Uefa'nın En İyileri Arasına Girdi(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ikinci haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Emre Belözoğlu da yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi futbolcusu adaylarına yer verildi.

FRİKİKTEN BRAGA'YI SARSMIŞTI

C Grubu mücadelesinde deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in tek golünü frikikten kaydeden Emre Belözoğlu, en iyi futbolcu adayları arasında gösterildi.

Milli futbolcunun rakipleri arasında Lokomotiv Moskova'nın Zlin'i 3-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes, AEK'den Marko Livaja, Zenit'ten Aleksandr Kokorin, FCSB'den Constantin Budescu, Milan'dan Andre Silva, Arsenal'den Theo Walcott ve Dinamo Kiev'den Junior Moraes bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emre  Müthiş  Frikiğiyle  Uefa  Nın  En  İyileri  Arasına  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER