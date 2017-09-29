EMRE, MÜTHİŞ FRİKİĞİYLE UEFA'NIN EN İYİLERİ ARASINA GİRDİ
UEFA, Avrupa Liginde haftanın en iyi oyuncuları arasında Braga'ya attığı frikik golüyle dikkat çeken Emre Belözoğlu'na da yer verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ikinci haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Emre Belözoğlu da yer aldı.
UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi futbolcusu adaylarına yer verildi.
FRİKİKTEN BRAGA'YI SARSMIŞTI
C Grubu mücadelesinde deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in tek golünü frikikten kaydeden Emre Belözoğlu, en iyi futbolcu adayları arasında gösterildi.
Milli futbolcunun rakipleri arasında Lokomotiv Moskova'nın Zlin'i 3-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes, AEK'den Marko Livaja, Zenit'ten Aleksandr Kokorin, FCSB'den Constantin Budescu, Milan'dan Andre Silva, Arsenal'den Theo Walcott ve Dinamo Kiev'den Junior Moraes bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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