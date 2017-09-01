EN ACI BAYRAM! GENÇ KIZ, EŞARBIYLA KENDİSİNİ ASARAK BAYRAM SABAHI HAYATINA SON VERDİ
Kayseri'de, bayramın ilk günü sabah saatlerinde ailesiyle tartışan 19 yaşındaki Sümeyya Nur Onat, boynuna bağladığı eşarpla kendisini asarak intihar etti.
Kayseri'de bir evde bayram sevinci ölüm acısına dönüştü. 19 yaşındaki genç kız kendini asarak hayatına son verdi.
BAYRAM SABAHI AİLESİYLE TARTIŞTI
Merkez Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Eras Siteleri'nde bulunan 13 katlı binanın 10'uncu katında yaşanan olayda, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Maliye bölümü öğrencisi Sümeyya Nur Onat sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı.
KENDİSİNİ BANYONUN TAVANINA ASARAK İNTİHAR ETTİ
Onat, ailesinin evden çıkması üzerine, iddiaya göre evin banyosunda tavana bağladığı eşarbıyla kendisini astı. Saat 16.00 sıralarında eve gelen ailesi kızlarını asılı halde buldu.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sinir krizi geçiren aile durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKTI
İntiharın yaşandığı bina önünde kurban etlerini paylaşan vatandaşların olaya aldırış etmeden hareket etmeleri dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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