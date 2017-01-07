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en çok merak edilen işlemci: amd ryzen

EN ÇOK MERAK EDİLEN İŞLEMCİ: AMD RYZEN

En çok merak edilen işlemci AMD Ryzen çıktı. AMD'nin adından çok söz ettiren işlemcisi bilgisayar tutkunları arasında şu sıralar epey popüler. Öyle ki Google'da AMD Ryzen ile ilgili aramalar Intel ile ilgili aramaların önüne geçti.

Tarih : 07 Ocak 2017, 12:20
Puan Ver : En Çok Merak Edilen İşlemci: Amd Ryzen(8/10)7


En çok merak edilen işlemci AMD Ryzen çıktı. AMD'nin adından çok söz ettiren işlemcisi bilgisayar tutkunları arasında şu sıralar epey popüler. Öyle ki Google'da AMD Ryzen ile ilgili aramalar Intel ile ilgili aramaların önüne geçti.



Google aramaları bir ürünün ne kadar popüler olduğu konusunda bizlere fikir veriyor. Google Trends'e bakıldığında en çok merak edilen işlemci AMD Ryzen olarak gözüküyor. Dünya genelinde yapılan aramalarda AMD Ryzen ile ilgili aramaların Intel'in yeni nesil Kaby Lake modelleri ile ilgili aramalardan neredeyse 10 kat fazla olduğu gözüküyor.



AMD, çok güvendiği Zen serisi işlemcileri için çok yoğun bir pazarlama faaliyeti içine girmiş durumda. Ancak AMD sadece pazarlama taktiklerine güvenmiyor, bu sefer Ryzen adlı işlemci performans olarak da Intel'in tahtını zorlayacak gibi gözüküyor. Bunun verdiği güvenle hareket eden AMD'nin popülerlik anlamında şu an için Intel'i geride bıraktığı söylenebilir.



Sızdırılan bazı testlerde AMD Ryzen'in Intel'in üst seviye Core i7 modellerinin çoğunu geride bırakması, kullanıcılarda büyük merak uyandırdı. Çıkan test sonuçlarında Ryzen, altı çekirdekli Core i7 6800K'yı bile geride bırakmıştı. Testlerde Ryzen'i sadece sekiz çekirdekli Core i7 6900K geçebiliyordu.



AMD Ryzen'in CES 2017 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. AMD bu sefer masaüstü performansında Intel'i geride bırakma konusunda çok iddialı. Bakalım AMD Ryzen üzerindeki ilginin karşılığını verebilecek mi?



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