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en iyi ses kayıt uygulamaları!

EN İYİ SES KAYIT UYGULAMALARI!

Android için ses kaydedici uygulamalar arasından sizler için en farklı olanları seçtik. Android ses kayıt uygulamaları arasında dikkat çeken özelliklere sahip alternatifleri bu galerimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 02 Ocak 2017, 10:25
Puan Ver : En İyi Ses Kayıt Uygulamaları!(9/10)10


Android için ses kaydedici uygulamalar arasından sizler için en farklı olanları seçtik. Android ses kayıt uygulamaları arasında dikkat çeken özelliklere sahip alternatifleri bu galerimizde bulabilirsiniz.



Her geçen gün giderek gelişen akıllı telefonlar hayatın çoğu alanını kolaylaştırıyor. Ses kayıt özelliği de bunlardan biri. Orta ve üst segment akıllı telefonların çoğunda artık birden fazla mikrofon görmek mümkün. Hatta bazı amiral gemisi modellerinde üç adet mikrofon bile kullanılabiliyor. Ve bu mikrofonları amatör veya profesyonel ihtiyaçlar için kullanmak mümkün.



Ses kaydederek not almak eskisi kadar olmasa da halen kullanılan bir yöntem. Ve bu durumda ihtiyaç duyabileceğiniz bazı uygulamalar olabilir. Akıllı telefonların içerisinde gelen varsayılan uygulamalar çoğu zaman hiçbir özelliği desteklemiyor. Ancak işe yarar özellikler sunan uygulamalar mevcut. İşte bu galerimizde birbirinden farklı ihtiyaçlara çözüm sunan en iyi ses kaydedici uygulamaları sizler için listeledik. İlerleyen sayfalarda çoğu ücretsiz Android ses kayıt uygulamalarını bulabilirsiniz.



1. Android ses kayıt uygulaması : Sony Audio Recorder



Android ses kayıt uygulaması galerimizin ilk sırasında ses konusunda uzman firmalardan biri olan Sony'nin ücretsiz uygulaması yer alıyor. Audio Recorder isimli bu uygulama akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar üzerinden kolayca ses kaydı alınmasını sağlıyor. Uygulama, kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. Mono ve stereo kaydetme, kaydı kısa süreliğine duraklatma gibi özelliklerin yanı sıra basit düzeltmeler de yapılabiliyor.



Google Play Store: Sony Audio Recorder



2. Android ses kayıt uygulaması : MDroid Sound Recorder



Yine ücretsiz bir uygulama olan MDroid'in Sound Recorder isimli uygulaması ise listemizin ikici sırasında. Uygulama 3GP, WAV ve MP4 formatlarını destekliyor. Arkaplanda ekran kapalıyken kayıt yapabilen uygulama, ses kayıtlarının kolayca paylaşılmasını da sağlıyor. Uygulamanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise birden fazla mikrofona sahip akıllı telefonlarda hangi mikrofon ile kayıt yapılacağının seçilebilmesi.



Google Play Store: MDroid Sound Recorder





 



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