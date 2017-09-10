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EN SEVİLEN MAÇ SPİKERİ, DÜNKÜ GAFI SONRASINDA ÖZÜR DİLEDİ


En sevilen maç spikeri, dünkü gafı sonrasında özür diledi
Tarih : 10 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : En Sevilen Maç Spikeri, Dünkü Gafı Sonrasında Özür Diledi(6/10)2

beIN Sports'un TRT'den transfer ettiği başarılı spiker Yalçın Çetin, Fenerbahçe- Medipol Başakşehir maçını anlatırken gaf yaptı.

Çetin, daha önce Fenerbahçe formasını giyen ve şu anda Başakşehir kadrosunda yer alan Mert Günok ile ilgili bilgi verirken, Günok'un annesinin de tribünde olduğunu söyledi.

MERT'İN ANNESİ 6 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Oysa Mert Günok'un annesi Necmiye Günok yakalandığı amansız hastalık sonrası 2011'de, 46 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Mert de bu elim olay sırasında Fenerbahçe'nin futbolcusuydu.

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

Yalçın Çetin, maçın ikinci yarısı başlarken yaptığı gaf nedeniyle beIN Sports izleyicilerinden, Mert Günok'tan ve Günok ailesinden özür diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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