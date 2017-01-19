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en zengin kulüpler listesi açıklandı

EN ZENGİN KULÜPLER LİSTESİ AÇIKLANDI

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte'in raporuna göre dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri sıralamasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı.

Tarih : 19 Ocak 2017, 13:32
Puan Ver : En Zengin Kulüpler Listesi Açıklandı(7/10)6


Deloitte, dünyadaki tüm futbol kulüplerinin 2015-16 sezonundaki mali durumunun değerlendirildiği "Futbol Para Ligi" isimli 20'nci raporunu yayımladı.



Fenerbahçe 25, Galatasaray 26'ncı sırada

Rapora göre, Fenerbahçe, 157,7 milyon euroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesine 25'inci sıradan girdi. Geçen seneyi 21'inci sırada tamamlayan Galatasaray ise 155,9 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçe'nin ardından 26'ncı oldu.



Zirve yer değiştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid'i geride bırakarak 689 milyon euroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti.



Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmesine rağmen ligi, UEFA Süper Kupa'yı, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve İspanya Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, 620,2 milyon euroluk geliriyle listede 2'nci sırada yer aldı.



Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise 620,1 milyon euroluk geliriyle Barcelona'nın ardından 3'üncü sıranın sahibi oldu.



 



kaynak:yenişafak








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