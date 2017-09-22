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Enes Ünal ve Emre Mor'un Yedek Başladığı Maçlarda Takımları Puan Kaybetti

ENES ÜNAL VE EMRE MOR'UN YEDEK BAŞLADIĞI MAÇLARDA TAKIMLARI PUAN KAYBETTİ

La Liga'da ülkemizi temsil eden Enes Ünal'ın takımı Villareal, evinde Espanyol'la golsüz berabere kalırken, diğer temsilcimiz Emre Mor'un takımı Celta Vigo, sahasında Getafe ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Enes Ünal Ve Emre Mor'un Yedek Başladığı Maçlarda Takımları Puan Kaybetti(5/10)1

La Liga'da 5. haftanın kapanış maçlarında temsilcilerimiz Enes Ünal'ın takımı Villarreal ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo, evlerinde ağırladıkları rakiplere puan kaybetti.

ENES ÜNAL 67'DE GİRDİ

El Madrigal'de Espanyol'u konuk eden Villarreal, özellikle ikinci yarıda rakip kalede büyük baskı kurduğu maçta aradığı golü bir türlü bulamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Sarı denizaltılarda maça yedek kulübesinde başlayan Enes Ünal, 67. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna dahil oldu. Ligde 2 hafta sonra puan kaybeden Villarreal'in 5 maç sonunda 7, Espanyol'un ise 5 puanı bulunuyor.

60. DAKİKA'DA OYUNA GİREN EMRE TAKIMINI KURTARAMADI

Lige istediği başlangıcı yapamayan Celta Vigo ise, Estadio de Balaidos'ta ağırladığı Getafe karşısında da puan kaybetti. İlk devreyi Maxi Gomez'in 25. dakikadaki golüyle önde kapatan ev sahibi Celta Vigo, 86. dakikada Angel Rodriguez'in fileleri havalandırmasına engel olamadı ve 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Temsilcimiz Emre Mor, yedek başladığı maçın 60. dakikasında Brais Mendez'in yerine oyuna girdi. Daha önce oynadığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Celta Vigo, bu maçtaki beraberlikle birlikte puanını 4 yaptı. Evinde puan alamayıp deplasmanda henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Getafe ise 5 puana sahip.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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