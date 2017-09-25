ENES ÜNAL'IN HOCASI KOVULDU
La Liga'da sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Villarreal, teknik direktör Fran Escriba'nın görevine son verdi.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal 2017/2018 sezonunda teknik direktörünün görevine son veren ilk La Liga ekibi oldu.
Pazar günü Getafe deplasmanına konuk olan Sarı Denizaltılar sahadan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılmış ve ilk 6 hafta sonunda 7 puanda kalarak beklentilerin altında kalmıştı.
GEÇEN SEZON TAKIMINI AVRUPA LİGİ'NE TAŞIMIŞTI
İspanyol ekibi bugün yaptığı yazılı açıklamayla teknik direktör Fran Escriba ve yardımcılarının görevine son verildiğini açıkladı. Sabah antrenmanının iptal edildiğini ve akşam saatlerine ertelendiğini duyuran Villarreal, yeni teknik direktörün ilerleyen saatlerde açıklanacağını belirtti.
52 yaşındaki Fran Escriba 2016/2017 sezonu başında Villarreal'de göreve başlamış ve La Liga'yı 5'inci sırada tamamlayarak takımını UEFA Avrupa Ligi'ne taşımıştı.
Kaynak: haberinburada
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