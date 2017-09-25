ENES ÜNAL'LI VİLLAREAL TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN JAVİ CALLEJA İLE ANLAŞTI
Enes Ünal'ın da formasını giydiği Villareal, Fran Escriba'dan boşalan teknik direktörlük görevine 6 yıldır altyapıyı çalıştıran Javi Calleja'yı getirdi.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal, La Liga'da son olarak deplasmanda Getafe'ye karşı yaşanan 4-0'lık yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Geçen sezondan bu yana takımı çalıştıran Escriba ile yollarını ayıran Villarreal, kulübün altyapı takımı olan ve 3. ligde mücadele eden Villarreal B'nin teknik direktörü Javi Calleja ile anlaştı.
6 YILDIR ALTYAPIYI ÇALIŞTIRIYOR
Villarreal Kulübü, aynı zamanda takımın eski futbolcusu olan ve 6 yıldır altyapıda görev yapan Javi Calleja ile bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
La Liga'da bu sezon teknik direktör değişikliğine giden ikinci kulüp Villarreal oldu. Daha önce Deportivo Alaves Kulübü, 17 Eylül'de Luis Zubeldia'nın görevine son vermiş, 22 Eylül'de 61 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gianni Di Biasi ile anlaştığını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
- Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
- Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
- Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
- İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar