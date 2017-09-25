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Enes Ünal'lı Villareal Teknik Direktörlük İçin Javi Calleja ile Anlaştı

ENES ÜNAL'LI VİLLAREAL TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN JAVİ CALLEJA İLE ANLAŞTI

Enes Ünal'ın da formasını giydiği Villareal, Fran Escriba'dan boşalan teknik direktörlük görevine 6 yıldır altyapıyı çalıştıran Javi Calleja'yı getirdi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : Enes Ünal'lı Villareal Teknik Direktörlük İçin Javi Calleja İle Anlaştı(8/10)4

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal, La Liga'da son olarak deplasmanda Getafe'ye karşı yaşanan 4-0'lık yenilginin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Geçen sezondan bu yana takımı çalıştıran Escriba ile yollarını ayıran Villarreal, kulübün altyapı takımı olan ve 3. ligde mücadele eden Villarreal B'nin teknik direktörü Javi Calleja ile anlaştı.

6 YILDIR ALTYAPIYI ÇALIŞTIRIYOR

Villarreal Kulübü, aynı zamanda takımın eski futbolcusu olan ve 6 yıldır altyapıda görev yapan Javi Calleja ile bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

La Liga'da bu sezon teknik direktör değişikliğine giden ikinci kulüp Villarreal oldu. Daha önce Deportivo Alaves Kulübü, 17 Eylül'de Luis Zubeldia'nın görevine son vermiş, 22 Eylül'de 61 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gianni Di Biasi ile anlaştığını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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