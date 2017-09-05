TÜİK, verilerine göre, enflasyon Ağustos ayında 0,52 artarken yıllık bazda ise yüzde 10,68 oldu. Ağustos ayı beklentisi yüzde 0,15 iken yıllık bazda ise yüzde 9.40'idi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, enflasyon Ağustos ayında 0,52 artarken yıllık bazda ise yüzde 10,68 oldu. Ağustos ayı beklentisi yüzde 0,15 iken yıllık bazda ise yüzde 9.40'idi. TÜFE, Temmuz'da yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 armıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 olmuştu.

TÜFE AYLIK 0,52 ARTTI

TÜFE'de 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,66 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,05, ev eşyasında yüzde 1,66, lokanta ve otellerde yüzde 1,03 ve konut ile çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI DÜŞTÜ

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,09 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,22 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 17,38 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,97, sağlık yüzde 11,66, eğlence ve kültür yüzde 11,19 ve lokanta ve oteller %11,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

EN YÜKEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,99 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,89 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,08 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Ağustos 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 62 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 244 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kaynak: haberinburada