

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini 2017 yılı için 3 bin 600 kWh'tan 2 bin 400 kWh'a düşürmesiyle Antalya, Isparta ve Burdur'da 258 bin aboneye serbest tüketici olma hakkı doğdu.







EPDK elektrikte serbest tüketici limitini 2017 yılı için 3 bin 600 kWh'tan 2 bin 400 kWh'a düşürmesiyle aylık ortalama 82 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen abonelere 'indirimli elektrik kullanmanın' yolu açıldı. EPDK'nın 2017 yılı için serbest tüketici limitini 2 bin 400 kWh'a düşürmesi ile aylık ortalama 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelere 'indirimli elektrik' kullanmanın yolu açıldı.







EPDK'nın belirlediği yeni limitle Türkiye genelinde 8,4 milyon elektrik abonesi 'serbest tüketici' olma fırsatı yakalarken CLK Akdeniz Elektrik'in görevli tedarikçi şirket olarak hizmet verdiği Antalya, Isparta ve Burdur illerinde 258 bin abone daha yeni limitle birlikte serbest tüketici olma hakkı elde etmiş oldu. Böylece söz konusu 3 ilde mevcut ve yeni serbest tüketici hakkı olan abone sayısı 591 bine ulaştı.







ANTALYA'DA 215 BİN ABONEYE İNDİRİMLİ ELEKTRİK







CLK Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Yeni limitle birlikte sadece Antalya ilinde yaklaşık 215 bin abone serbest tüketici olma hakkı elde etti. Aylık faturası ortalama 82 TL ve üzeri olan ve CLK Akdeniz Elektrik'in avantajlı tarifelerinden yararlanmak isteyen tüketicilerin müşteri hizmet merkezleri ve NKolay şubelerine giderek serbest tüketici sözleşmesi imzalaması yeterli olacak" denildi.







ABONELER İMZALADIKLARI SÖZLEŞMELERE DİKKAT ETMELİ







Yeni limitle birlikte sektörde rekabetin boyutlarının daha da genişleyeceğine de işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"CLK Akdeniz Elektrik olarak sektör tecrübemiz ve deneyimli kadromuzla bu rekabete hazırız. Abonelerimize kaliteli, sürdürülebilir ve müşteri memnuniyeti hedefleyen bir hizmet sunmaya devam edeceğiz. Serbest tüketici statüsündeki abonelerin mağdur olmamaları için önümüzdeki dönemde imzaladıkları sözleşmeleri çok dikkatlice incelemeleri ve sözleşmelerdeki ek maddeleri okuyarak gerçekte ne kadar indirim aldıklarını net olarak görmeleri konusunda uyarmak isteriz."







kaynak:sabah