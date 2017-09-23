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EPDK'dan 12 Akaryakıt Şirketine 2,1 Milyon Lira Ceza

EPDK'DAN 12 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 2,1 MİLYON LİRA CEZA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,12 akaryakıt şirketine toplam 2,1 milyon lira ceza verdi.

Tarih : 23 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : Epdk'dan 12 Akaryakıt Şirketine 2,1 Milyon Lira Ceza(9/10)5

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 12 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 113 bin 773 lira ceza verildi. EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

12 AKARYAKIT ŞİRKETİNE 2 MİLYON LİRA CEZA

Buna göre, otomasyon sistemi bulunmaması veya sağlıklı ve düzenli çalışmaması, akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurulması, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gibi sebeplerle 12 akaryakıt şirketine, toplam 2 milyon 113 bin 773 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 17 şirketten de yazılı savunma istedi.

5 İLDE PETROL ARAMA RUHSATI VERİLDİ

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Takirdağ, İstanbul, Kırklareli, Şırnak, Diyarbakır ve Batman'da 5 yıllık petrol arama ruhsatı verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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