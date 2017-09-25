ERBİL'DE SONUÇ AÇIKLANMADAN KUTLAMALAR BAŞLADI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, Erbil kentinde binlerce vatandaş, referandumun düzenlenmesi ve resmi olmayan sonuçlara göre yüksek bir katılımın olmasından dolayı caddelere çıktı.
BARZANİ POSTERLERİYLE SOKAĞA DÖKÜLDÜLER
Kentin tarihi kalesi ve trafiğe kapalı caddelerinde bir araya gelen vatandaşların ellerine IKBY bayrağı ve Mesut Barzani posterleri taşıdıkları görülüyor. Aynı zamanda bazı kent sakinleri ise havai fişek kullanıyor. Yöresel elbiseler içerisindeki vatandaşlar kale önünde halay çekip, eğleniyor. Kentin başka semtlerinde ise araçlarıyla caddelere çıkan vatandaşlar konvoylar halinde dolaşıyor.
BAZI KİŞİLER İSRAİL BAYRAĞI TAŞIYOR
Tartışmalı referanduma sadece İsrail'in destek vermesinden ötürü bazı kişilerin İsrail bayrakları da taşıdığı görülüyor.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE
Kent geneli ve özellikle kutlamaların yapıldığı bölgelerde güvenlik güçlerinin olası bir terör saldırısına veya patlamaya karşı güvenlik tedbirlerini en yükseğe çıkardığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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