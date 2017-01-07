

Kayseri'de şiddetli lodos nedeniyle, Erciyes Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesinin çatısı uçtu. Yaralılar olduğu belirtiliyor.







72 kilometre hızla esiyor







Kayseri'de saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos reklam panolarını uçurdu, ağaçları ve Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtını devirdi. Meteroloji uzmanları Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan lodosun saatteki hızının 46-72 kilometreye ulaştığı ve yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.







kaynak:yenişafak