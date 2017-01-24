

Erciyes Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma düşen İstanbullu lise 2,. İkinci sınıf ögrencisi 16 yaşındaki Yiğithan Selvi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Pistler dışında bolkarlı ezilmemiş alanda tek başına kayarken derin vadide kayalara çarpan liseli gencin cenazesi, yapılan otopsinin ardından , toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Turizm ve kış sporları merkezi Erciyes Dağı'ndaki babası emekli gazi yarbay Hayati ve annesi Ceyhan ile birlikte Tekir yaylasındaki oteller bölgesindeki Orduevinde 3 gündür konaklayan 16 yaşındaki Yiğithan Selvi dün öğle saatlerinde kaymak üzere mekanik tesislere binerek, Tekirkapı'daki en üst istasyona ulaştı. Buradan Hisarcık kapıya tek başına geçmek isteyen İstanbul Özel Yeninesil 2000 Lisesi 2.sınıf öğrencisi Yiğithan'dan haber alamayan yakınları saat 17.30 sıralarında jandarmaya başvurup, kaybolduğu ihbarı yaptı.







Erciyes A.Ş. Kurtarma ekipleri, afad, JAK, UMKE ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri pist ve pist çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat sonra , Yiğithan Selvi'nin cep telefonu sinyalline ulaşan ekipler, uluslararası kayak pistindeki turuncu renkli fileleri aşıp, ezilmemiş karların olduğu bolkarlı olarak nitelendirilen bölgeye geçerek burada kayan talihsiz genci, Şeytanderesi girişindeki kayalık alandaki derin bir vadideki yüksek bir kayanın dibinde baygın halde buldu. İlk sağlık girişimi burada yapılan Selvi daha sonra ekiplerin yardımı ile paletli kar ambulansına konularak, 2 bin 200 metredeki oteller bölgesine indirildi. Buradan ambulansla ağır yaralı olarak kent merkezindeki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fükeltesi Hastanesi acil servisine getirildi. Yoğun bakıma alınan talihsiz genç, iç kanama nedeniyle saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Olayın ardından, Cumhuriyet Savcısı bu sabah olayın olduğu bölgeye jandarma ekipleriyle giderek, inceleme yaptı. Daha sonra talihsiz gencin otopsisi yapılarak, cenazesi ailesine teslim edildi. Aslen Yozgat Sarıkaya nüfusuna kayıtlı olan , ancak İstanbul'da oturan aile, bu sabah yapılan otopsinin ardından pist dışına çıktığı için yaşamını yitiren gencin cenazesini teslim alarak,havayoluyla İstanbul'a götürdü







YETKİLİLER NE DİYOR ?







Erciyes dağının işletmesini üstlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş Yönetim kurulu başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes dağında ilk kez böyle bir olayın meydana geldiğini söyledi. Dağda Uluslar arası 3 kayak pisti bulunduğunu, Hisarcık, Tekir ve Hacılar olmak üzere üç ayrı kapıdaki etrafı filelerle çevrilmiş alanlarda yerli ve yabancı turistlerin kaydığını söyledi. Cıngı, ‘' Erciyes dağı tarihinde ilk kez bir kayakçının ölümü gerçekleşti. İstanbul'dan sömestr tatili için Erciyes'e gelen genç, karların ezildiği ve etrafı fililerle çevrili alan dışına çıkarak, boklan dediğimiz ezilmemiş karlı bir alana geçerek,Şeytanderesi mevkiinde tek başına kayak yapmak istemiş. Anladığımız kadarıyla kayalık vadide sürüklenip, büyükçe bir kayaya çarparak, bayılmış. Soğuğunda etkisiyle kendisinden geçmiş. Ekipler cep telefonu sinyallerinden yola çıkarak gece kendisine ulaştı. Olay yerinde ilk tıbbı girişim yapıldı. Buradan hastaneye nakledildi, Ancak kurtarılamadı'. Çok üzgünüz.' dedi







PİSTLERDE SÜREKLİ ANONS YAPILIYOR







Erciyes dağındaki üç ayrı kapıdaki mekanik tesisler ve etrafı filelerle çevrili pistlerde gün boyu kayakçılara Türkçe ve İngilizce anons yapılarak, pist dışına çıkmamaları, kızakla kayanların da bu pistlere girmemesi yolunda uyarıda bulunulduğu bildirildi. Yiğithan Selvi'nin Tekirkapı'dan Hisarcık kapıya kontrolsüz olarak geçtiği, pist dışına çıktığı,olayın da bu nedenle meydana geldiği düzenlenen raporda belirtildi. Hakkari Yüksekova'da mayın patlaması yüzünden sol ayağı ve sol gözünden yaralanıp, gazi olduğu için emekliye ayrılan yarbay Hayati Selvi'nin iki çocuğundan büyüğü olan Yiğithan'ın,olayda kullandığı kayağın, pist dışında kullanılmaya elverişli olmadığı da saptandı.







kaynak:milliyet