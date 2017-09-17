Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD'ye gitti. Erdoğan çiftini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve eşi Başak Yalçın ile diğer yetkililer karşıladı.

ERDOĞAN'A GENELKURMAY BAŞKANI VE BAKANLAR EŞLİK EDİYOR

Erdoğan'a New York ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik ediyor.

Erdoğan'ın ABD ziyareti, 17-22 Eylül tarihlerini kapsayacak.

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

BM 72. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a gelen Erdoğan, 19 Eylül Salı günü "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele" temasının işleneceği ilk günde, BM Genel Kuruluna hitap edecek.

TRUMP'IN DAVETİNE KATILACAK

Erdoğan'ın, aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in düzenleneceği öğle yemeğine, akşam saatlerinde de ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması öngörülüyor.

TÜRKEVİ BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatının Rohinga Temas Grubu toplantısına, ayrıca Birleşmiş Milletler'in karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine de katılacak.

TRUMP İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

New York'ta bulunacağı sürede ABD Başkanı Donald Trump ve bazı devlet ile hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'li yatırım ve iş çevreleri, kanaat önderleri, ABD'deki Türk ile Müslüman toplumu ve Yahudi kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesi, farklı medya kuruluşlarına mülakatlar vermesi de planlanıyor.

Kaynak: haberinburada