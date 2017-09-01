Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti bayramlaşma töreninde konuştu. Gündeminde Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm de vardı.

"ARAKAN İÇİN DÜNYADAN DUYARLILIK BEKLİYORUM"

Arakan'daki katliama değinen Erdoğan, "3 gündür Arakan ile ilgili olarak devlet başkanlarını, BM Genel Sekreteri'ni aradım. Bir duyarlılık istiyorum. 19'undan itibaren BM Genel Kurulu toplanıyor. Onları burada çok daha farklı bir şekilde dile getireceğiz. BM Genel Kurulu'ndan tüm dünyaya bunu anlatacağız. İkili görüşmelerde de yine anlatacağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız" dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ARAKAN, GÖNÜL SINIRLARIMIZIN İÇİNDEDİR"

Zaman zaman gazetelerde, sosyal medyada 'Arakan'ın bizimle ne ilgisi var, niye karışıyoruz?' bu tür serzenişlerde bulunanları görüyorum. Bu tür ifadeleri dile getirenler tarihlerini bilmiyorlar. Bunlar bizim Myanmar'da şehitliğimiz olduğunun bile farkında değiller. Belki Arakan bize coğrafi olarak uzaktır ama orası da gönül dünyamızın sınırları içerisindedir.

"MÜSLÜMANLARI MYANMAR'DAN SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Eski adıyla Burma bugünkü adıyla Myanmar Çin ile Hindistan arasında önemli bir geçiş güzergahı olması nedeniyle önemli bir noktadadır. Arakan Müslüman devlet adamları tarafından yönetilmiştir. Bugün 1.5 milyon vatandaşlık dahil her türlü haktan mahrum ve 1.5 milyonu da çevredeki ülkelerde yaşayan Arakanlı kalmıştır. Katliam ve baskılarla Arakan Müslümanlarının geçmişi Myanmar'dan silinmeye çalışılıyor.

"KANLI OYUN ARAKAN'DA BOZULACAKTIR"

Hayatlarını kurtarmak için çaldıkları tüm kapılar yüzlerine kapanan Arakanlıların radikal terör örgütlerine yönelmelerinin adeta teşvik edilmesi ise üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir durum. Kadim İslam medeniyeti yok edilmeye çalışılıyor. İnşallah bu kanlı oyun Arakan'da bozulacaktır.

"ARAKANLILAR BİR ASIR ÖNCE BİZE 35 BİN ALTINLA DESTEK OLDU"

Yaklaşık bir asır önce bize yardım için aralarında topladıkları 35 bin altını çeşitli yollar ile gönderen bu kardeşlerimize bütün dünya gibi sırtımızı dönemeyiz bu böyle bilinmeli. Arakan Müslümanlarını biz de bugün yalnız bırakmayacağız. Aynı zamanda vefa borcumuz var.

"SOYKIRIMA GÖZ YUMANLAR KATLİAMA ORTAKTIR"

Bölgenin stratejik önemi nedeniyle Myanmar devletini yanlarına almak isteyen güçlerin hiçbiri de bu insanlık suçunu durdurmak için caydırıcı adımlar atmıyor. Orada bir soykırım var. Sessiz duruyorlar. Sadece Arakan Müslümanları değil diğer etnik, dini gruplar da ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırıma göz yumanlar katliama ortaktır.

"İSLAM DÜNYASININ SESSİZ KALMASI DRAMDIR"

Dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. İslam dünyasının da sessiz kalması ayrı bir dramdır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi dile getiriyor, bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu katliamlara İslam dünyası yeterli ilgiyi göstermediği için çabalarımızda yeterli neticeyi çoğu defa alamıyoruz. Bu meselenin takipçisi olacak Arakanlı Müslümanlara hem insanlık borcumuzu ödeyecek hem de Türk milleti olarak tarihten gelene vefamızı göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada