ERDOĞAN, ESAD'LA GİZLİCE GÖRÜŞTÜ İDDİALARINI YALANLADI: GÖRÜŞMEDİM, NİYETİM DE YOK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde sosyal medyada fazlasıyla dönen "Esad'la görüştü mü?" sorusuna da yanıt verdi.
"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE PEK NİYETİM YOK"
Gazetecilerin "Sosyal medyada bir şeyler dolaştı, sizin ile Esad arasında bir görüşme olduğu yönünde. Özel olarak birileri mi dolaştırıyor bu tür iddiaları?" sorusunu cevaplayan Erdoğan şunları söyledi:
"Herhalde birileri özel dolaştırıyor. Ben Esad ile görüşmedim, görüşmeye de pek niyetim yok."
Kaynak: haberinburada
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