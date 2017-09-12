Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak

ERDOĞAN, ESAD'LA GİZLİCE GÖRÜŞTÜ İDDİALARINI YALANLADI: GÖRÜŞMEDİM, NİYETİM DE YOK


Erdoğan, Esad'la Gizlice Görüştü İddialarını Yalanladı: Görüşmedim, Niyetim de Yok
Tarih : 12 Eylül 2017, 09:10
Puan Ver : Erdoğan, Esad'la Gizlice Görüştü İddialarını Yalanladı: Görüşmedim, Niyetim De Yok(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde sosyal medyada fazlasıyla dönen "Esad'la görüştü mü?" sorusuna da yanıt verdi.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE PEK NİYETİM YOK"

Gazetecilerin "Sosyal medyada bir şeyler dolaştı, sizin ile Esad arasında bir görüşme olduğu yönünde. Özel olarak birileri mi dolaştırıyor bu tür iddiaları?" sorusunu cevaplayan Erdoğan şunları söyledi:

"Herhalde birileri özel dolaştırıyor. Ben Esad ile görüşmedim, görüşmeye de pek niyetim yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Esad  La  Gizlice  Görüştü  İddialarını  Yalanladı  Görüşmedim  Niyetim  De  Yok  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER