Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Barzani'nin referandum teşebbüsü ele alınarak Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü savunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Barzani'nin tepki çeken referandum teşebbüsünün konuşulduğu görüşmede Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünde hemfikir kalındı.

IRAK VE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAVUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı.

İKİ LİDER, ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan ve Putin, başta bölgedeki son gelişmeler olmak üzere tüm konuları 28 Eylül Perşembe günü Ankara'da bir araya gelerek, geniş biçimde ele alma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: haberinburada