Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakan'la bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Liseler, MEB kontrolünde kendi sınavlarını kendileri yapacak" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

"HAK BİLDİĞİMİZİ SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEDİK, ÇEKİNMEYİZ"

Bu yılki genel görüşmelerin ana temasını insana odaklanma, herkes için barış ve mücadele oluşturmaktadır. Genel kurula iştirak eden katılımcılar görüşlerini ortaya koyacaklardır. Ayrıca, küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında bizim de elzem gördüğümüz bazı başlıklarda toplantılar yapılacak. Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı bunlardan birisidir. İnşallah program kapsamında ayrıca, 19 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

Suriye meselesi, Irak, terörle mücadele gibi konulara dair kanaatlerimizi de tüm dünya ile paylaşacağız. BM Güvenlik Konseyi'nin reform ihtiyacının reform ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıyacağız. Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bir kez daha dile getireceğiz.

Mazlumun sesi olma iddiamız, değişimin şart olduğu yönündeki ifadelerimiz hep baki kaldı. Hak bildiğimizi söylemekten asla çekinmedik, çekinmeyiz.

"TRUMP İLE YAPACAĞIMIZ GÖRÜŞMEYE ÖZEL ÖNEM ATFEDİYORUM"

ABD Başkanı Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Faydalı ve verimli olacağına inanıyorum.

"TÜRK EVİ İNŞASI, ÜLKEMİZ ADINA GURUR VERİCİ"

"Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa ediyoruz. Bu yeni binamız, büyüyen, gelişen, her alanda itibarı artan ülkemize yaraşır bir yer olacak. İnşallah bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız gerçekten gerek Birleşmiş Milletler binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda tesis ediliyor olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır"

"TEOG'UN UYGULAMAYA GİRMESİNDE MANİ YOK"

Dün Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan'la dün mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır."

"'BUYRUN DEVAM EDİN' DİYEMEYİZ"

Bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, orada biz size 'Buyurun devam edin' demeyiz. Bunu kaç kere biz kendilerine söyledik, ikili görüşmelerimizde söyledik. Burada bir de bizim farklı yaklaşımımız var. Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya?"

Kaynak: haberinburada