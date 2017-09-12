Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı

Erdoğan: Kredi Faizleri Aşağı Çekilmeli, Bankalar Tutuculuğu Bıraksın

ERDOĞAN: KREDİ FAİZLERİ AŞAĞI ÇEKİLMELİ, BANKALAR TUTUCULUĞU BIRAKSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 15-16'ya varan faizlerle yatırımcının köşeye sıkıştırılmaması gerektiğini söyleyerek bankaların kredi tutuculuğunu aşacakları sinyalini verdi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Erdoğan: Kredi Faizleri Aşağı Çekilmeli, Bankalar Tutuculuğu Bıraksın(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşünde uçakta medya temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Bankaların kredideki tutuculuğunu aşacaklarını belirten Erdoğan, "Devlet bankaları başta olmak üzere üzerine gideceğiz. Yatırımcımızın krediye rahat erişebilmesi lazım. Böyle yüzde 15-16'lara varan faizlerle olmaz. Aşağı çekilmeli. Bu konuda sinyallerimizi verdik. Sayın Başbakanımız'la beraber ilgili bankaları konuşacağız. Diyeceğiz ki, 'Bunu aşağı çekeceksiniz, ona göre biz sürümden kazanacağız. Yatırımcıyı köşeye sıkıştırarak değil" dedi.

GEZİ'DE ÇILGINA DÖNDÜLER

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AK Parti iktidara geldiğinde 27.5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "O zaman IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. IMF, 2013'te bitti. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bir ara Gezi olaylarından önce 135 milyar dolara çıktı. Faizler de o dönemde yüzde 4.6'ydı. Zaten orada çılgına döndüler ve darbeyi vurdular. Bu ülkelerin adını vermeyeceğim, mercilerin adını siz de biliyorsunuz" diye konuştu.

VENEZÜELLA'DA DA AYNI OYUN

Türkiye'de oynanan oyunun bir benzerinin Venezüela'da sergilendiğine işaret eden Erdoğan, "Aynı şeyleri başka yerlerde yapıyorlar ama Türkiye'de başarılı olamadılar. Venezüella devlet başkanı ile konuştum. Bizde oynanan oyun neyse orada da aynı oyunu oynadılar. Aktörler aynı" değerlendirmesini yaptı.

ATTIĞIMIZ ÇOK KARARLI ADIMLAR VAR

"İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi" hakkında da bilgi veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Zirvede İslam ülkelerinin bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yapması ve insan yetiştirmeye odaklı programlar, müfredatlar oluşturulmasının gereği üzerinde durduk. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak, bu çalışmalara destek vermeye devam edeceğimizi vurguladık. OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan pay ortalama yüzde 5.2. Maalesef, İslam dünyasında bu oran yüzde 1'in altında. Aradaki farkın kapatılması gerekir. Türkiye olarak son 15 senede bu hususta attığımız çok kararlı adımlar var. Bütçemizde en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Öğretmen açığımızı da büyük oranda kapadık."

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Kazakistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın üçüncüsünü 2018'in başında Türkiye'de yapacaklarını anlatan Erdoğan, "Bunu karara bağladık. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 'Türk firmalarının Kazakistan'da aldığı işler, bağımsızlığımızdan beri 20 milyar doları aştı' diyor. Gerçekten de Türk firmalarımızın, özellikle müteahhitlik işlerinde orada ciddi bir performansı var. Astana'da gezdiğimiz EXPO'yu Türk firmaları yaptı" dedi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Kredi  Faizleri  Aşağı  Çekilmeli  Bankalar  Tutuculuğu  Bıraksın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER