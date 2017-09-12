Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşünde uçakta medya temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Bankaların kredideki tutuculuğunu aşacaklarını belirten Erdoğan, "Devlet bankaları başta olmak üzere üzerine gideceğiz. Yatırımcımızın krediye rahat erişebilmesi lazım. Böyle yüzde 15-16'lara varan faizlerle olmaz. Aşağı çekilmeli. Bu konuda sinyallerimizi verdik. Sayın Başbakanımız'la beraber ilgili bankaları konuşacağız. Diyeceğiz ki, 'Bunu aşağı çekeceksiniz, ona göre biz sürümden kazanacağız. Yatırımcıyı köşeye sıkıştırarak değil" dedi.

GEZİ'DE ÇILGINA DÖNDÜLER

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AK Parti iktidara geldiğinde 27.5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "O zaman IMF'ye borcumuz 23.5 milyar dolardı. IMF, 2013'te bitti. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bir ara Gezi olaylarından önce 135 milyar dolara çıktı. Faizler de o dönemde yüzde 4.6'ydı. Zaten orada çılgına döndüler ve darbeyi vurdular. Bu ülkelerin adını vermeyeceğim, mercilerin adını siz de biliyorsunuz" diye konuştu.

VENEZÜELLA'DA DA AYNI OYUN

Türkiye'de oynanan oyunun bir benzerinin Venezüela'da sergilendiğine işaret eden Erdoğan, "Aynı şeyleri başka yerlerde yapıyorlar ama Türkiye'de başarılı olamadılar. Venezüella devlet başkanı ile konuştum. Bizde oynanan oyun neyse orada da aynı oyunu oynadılar. Aktörler aynı" değerlendirmesini yaptı.

ATTIĞIMIZ ÇOK KARARLI ADIMLAR VAR

"İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi" hakkında da bilgi veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Zirvede İslam ülkelerinin bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yapması ve insan yetiştirmeye odaklı programlar, müfredatlar oluşturulmasının gereği üzerinde durduk. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak, bu çalışmalara destek vermeye devam edeceğimizi vurguladık. OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan pay ortalama yüzde 5.2. Maalesef, İslam dünyasında bu oran yüzde 1'in altında. Aradaki farkın kapatılması gerekir. Türkiye olarak son 15 senede bu hususta attığımız çok kararlı adımlar var. Bütçemizde en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Öğretmen açığımızı da büyük oranda kapadık."

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Kazakistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın üçüncüsünü 2018'in başında Türkiye'de yapacaklarını anlatan Erdoğan, "Bunu karara bağladık. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 'Türk firmalarının Kazakistan'da aldığı işler, bağımsızlığımızdan beri 20 milyar doları aştı' diyor. Gerçekten de Türk firmalarımızın, özellikle müteahhitlik işlerinde orada ciddi bir performansı var. Astana'da gezdiğimiz EXPO'yu Türk firmaları yaptı" dedi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada