ERDOĞAN, KÜSTÜM DEDİĞİ İŞ ADAMIYLA YILLAR SONRA İMAM HATİP AÇILIŞINDA BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te açılışını yaptığı İmam Hatip okulunda Zeytinburnu'ndaki gökdelenleri traşlamadığı için yıllardır konuşmadığı Mesut Toprak'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendinin de eğitim gördüğü ve sonradan yenilenen Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Törende dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Zeytinburnu'ndaki gökdelenleri traşlamadığı için "küstüm" dediği iş adamı Mesut Toprak'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Toprak'a okulun yapımında gösterdiği gayretten dolayı teşekkür de etti.
"MESUT BEY'İN GAYRETLERİ İLE BİR ESER ORTAYA ÇIKTI"
İşte Erdoğan'ın daha önce "küstüm" dediği Toprak'la ilgili bugün yaptığı açıklamaları:
"Heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da mutluyum. Zira okuluma Fener'den buraya doğru tırmandığım günleri hatırlıyorum. Evim, Kasımpaşa'daydı. Kasımpaşa'dan bazen sandala bazen motora binip Haliç'in ortasında da haczedilmiş gemilerin olduğu dönemdi. Buraya geldiğim günleri hatırlıyorum. Rabbime hamd olsun ki şu anda Mesut Bey ve bazı kardeşlerimizin de gayretleri ile gerek mimari noktada gerekse bütün hassasiyeti ile İmam Hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı."
"ÇOK KIRILDIM, 5 YILDIR KONUŞMUYORUM" DEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Zeytinburnu'nda yükselen ve şehrin silüetini bozan 'OnaltıDokuz' isimli kulelere tepkisini dile getirerek, "Sahibiyle konuştum. (Mesut Toprak) Traşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum" demişti.
Kaynak: haberinburada
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