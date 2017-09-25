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ERDOĞAN, MYANMAR'DAKİ BUDİST TERÖRÜNE SERT ÇIKTI: ÖYLE YOGA İLE MOGA İLE BU İŞİ GEÇİŞTİREMEZSİNİZ


Erdoğan, Myanmar'daki Budist Terörüne Sert Çıktı: Öyle Yoga ile Moga ile Bu İşi Geçiştiremezsiniz
Tarih : 25 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Erdoğan, Myanmar'daki Budist Terörüne Sert Çıktı: Öyle Yoga İle Moga İle Bu İşi Geçiştiremezsiniz(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'nda Budist terörüne yüklendi, yoga eleştirisi yaptı.

"BUDİST TERÖRÜNÜ YOGAYLA GEÇİŞTİREMEZSİNİZ"

Rahatsız olabilirler, dünyaya İslami terör diye konuşanlar, Hıristiyani terör, Yahudi terörü, Budist terör diyorlar mı? Budistleri iyi niyet elçisi gibi gösterirler. Myanmar'da bir Budist terörü var. Erdoğan'a yüklenecekler, varsın yüklensinler. Öyle yoga ile moga ile bu işi geçiştiremezsiniz, ortada bir vaka var.

"ARAKAN'DA AÇIKÇA BİR SOYKIRIM VAR"

Rohingya Müslümanları ile ilgili talebimiz kabul edildi, bir oturumu BM'de gerçekleştiridik. Önemli olan, o oturuma 1 Cumhurbaşkanı geldi, İran. Başbakan olarak Pakistan ve Bangladeş Başbakanları geldi. Bir de Endonezya'nın başkan yardımcısı geldi. Arakan'a böyle mi sahip çıkılır. Kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece kınamamızı en şiddetli şekilde yaptık. Başka ne yaptık ya? Yaptırım yok. Burada çok açıkça bir soykırım var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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