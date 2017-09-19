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ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ İLE NEW YORK'TA S-400'LERİ GÖRÜŞTÜ


Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile New York'ta S-400'leri Görüştü
Tarih : 19 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle New York'ta S-400'leri Görüştü(5/10)1

BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi görüşme gerçekleştiriyor.

S-400'LER DE GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki insanlık dramı, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu ve Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler ele alındı.

"ÇOK OLUMLU BİR GÖRÜŞME"

Görüşme sonunda açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Erdoğan ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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