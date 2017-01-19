

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 35. muhtarlar buluşmasında bir konuşma yaptı. Dolar, terör, faiz vs. üzerinden gelen çok yönlü saldırıları değerlendiren Erdoğan bu saldırıların gizli ve açık faillerine 'Yolumuzdan dönmeyeceğiz' mesajı verdi.







İşte Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm:







Birliğimizi bozmaya yönelik her provokasyon bizi güçlendiriyor. Kısa sürede oyunları deşifre oldu. Oyunların arkasında dış güçler vardı. Sen köprüler yapacaksın öyle mi? Sen denizin altından raylı sistemler yapacaksın öyle mi? Sen İHA'lar yapacaksın öyle mi? Yok, biz sana izin vermeden adım atamazsın, bunu dediler! Biz durduk mu? Durmadık. Onlar bunları yaptıktan sonra Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Avrasya açıldı. Durmak yok, daha yapacağımız çok şey var. İnşallah 18 Mart'ta da Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. Bu da dünyada ilk olacak! 5 bin metreyi aşan uzunluğa sahip bir köprü. 2023'e yetiştireceğiz.







"NEYİ KISARSANIZ KISIN"







Bundan dolayı çıldırıyorlar, kıskanıyorlar. Sen kalkacaksın dünyanın bir numaralı hava limanını yapacaksın! Bunu söylüyorlar. Onun için paranı kısarız, dolarını kısarız diyorlar. Ne kısarsanız kısın, bu millet küllerinden doğarak sizi boğar.







"AHLAKSIZLAR!"







Bunlar ahlaksız. Devletin iş makineleriyle çukur kazılıyor, bunları görüyor ve sesini çıkarmıyorlar. Bir belediye neden çukur kazar? Bu çukurların hepsi güvenlik güçleri oralara girmesin diye açılmış. Güvenlik gücü vatandaşın canını korumak için var.







"BATI İŞTE BUNLARI SAVUNDU"







Ey Batı, siz bunları savundunuz. Sizin dünyada özgürlük diye bir derdiniz yok! Özgürlük bu değil! Özgürlük bu insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Özgürlük Yavuz Sultan Selim Köprüsünden, Avrasya'dan, Osmangazi Köprüsü'nden geçer! Biz terör estirilen Hakkari'ye havalimanı yaptık, onlar gitti havalimanını bombaladılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz vatandaşımızın hizmetkarı olarak bu yolda hizmete devam edeceğiz. Ne inanç, ne düşünce özgürlüğüne bu ülkede yasak gelmemiştir ve gelmeyecektir.







kaynak:sabah