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Erdoğan söz vermişti! 3 ile hızlı tren geliyor

ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ! 3 İLE HIZLI TREN GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır hızlı tren projeleri için ilk adımın atıldığını söyledi.

Tarih : 22 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Erdoğan Söz Vermişti! 3 İle Hızlı Tren Geliyor(7/10)3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır hızlı tren projeleri için ilk adımın atıldığını söyledi. Çalık, Türkiye'yi büyütürken, bölgeler arasındaki refah düzeyini eşit noktaya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

"121 KİLOMETRELİK PROJENİN İLK ADIMI ATILDI"

Çalık'ın yayımladığı yazılı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da vatandaşlarımıza hızlı tren sözü verilmişti. Sivas-Malatya arasındaki hızlı tren proje çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Malatya-Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projeleri için ilk adım atıldı. Projenin ilk adamı olarak Malatya-Elazığ Demiryolu altyapı, üstyapı, elektromekanik etüt proje ve danışmanlık hizmet alımı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmıştır. Yaklaşık 121 kilometrelik demiryolu etüt ve proje için 12 Ekim 2017 tarihinde ön yeterlilik teklifleri alınacaktır. Ardından ise Elazığ-Diyarbakır arasındaki hızlı tren demiryolu etüt proje için ekim ayında ihale ilanına çıkılması hedeflenmektedir. AK Parti iktidarı olarak bir yandan ülkemizdeki ve coğrafyamızdaki terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan da büyük yatırımları bölgemiz insanı ile buluşturmanın da gayreti içindeyiz. Hızlı tren projesini bölgemiz insanı ile buluşturmak için talimatlarıyla çalışmaları başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yine projeyi yakından takip eden Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Aslan'a teşekkür ediyoruz."

"TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ"

Çalık, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen projelerin devam ettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ve coğrafyamızda yaşatılmak istenilen tüm olumsuzluklara rağmen halkımızın refahı için hiçbir büyük projemizi durdurmuyoruz, aksine projelerimizi hayata geçirmek için tüm imkanları seferber ediyoruz. Durmuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Durmuyoruz, geri adım atmıyoruz, karamsarlığa düşmüyoruz, büyük projelerimizi bölgedeki vatandaşlarımızla da buluşturuyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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