Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında "TEOG'un kaldırılması lazım" sözlerinin ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, harekete geçti. Bakan, TEOG hakkında Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi sundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Mabeyn Köşkü'nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin merak ettiği TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün.

Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan'a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı."

Kaynak: haberinburada