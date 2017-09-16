ATV- A Haber canlı yayınında eğitim sistemine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liseye giriş sınavı TEOG'u eleştirip, "Ben TEOG'a karşıyım. TEOG'un kaldırılmasını istiyorum." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada #TeogKaldırılsın etiketiyle çok sayıda destek mesajları paylaşıldı.

"TEOG'UN KALDIRILMASI LAZIM"

TEOG'un kaldırılmasının kararını verecek olanın hükümet olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan'a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bak böyle böyle. Hafta başı bu böyle başlamış veya önümüzdeki hafta devam edecek, bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık." dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDIRDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, TEOG'un kaldırılmasını bekleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcından destek mesajları yağdı. Birçok velinin, öğrencinin ve öğretmenin, TEOG'un kaldırılmasından yana olması dikkat çekti.

İşte sosyal medyadan Erdoğan'ın TEOG açıklamasına yapılan yorumlar:

Kaynak: haberinburada