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Erdoğan Toplantıdan Çıkarken Erzurum Milletvekili Yere Yığıldı

ERDOĞAN TOPLANTIDAN ÇIKARKEN ERZURUM MİLLETVEKİLİ YERE YIĞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da katıldığı İl Danışma Toplantısı'ndan ayrıldığı sırada tansiyonu düşen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu yere yığıldı.

Tarih : 30 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : Erdoğan Toplantıdan Çıkarken Erzurum Milletvekili Yere Yığıldı(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'ndan ayrıldığı sırada salonda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu aniden rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı.

TANSİYONU DÜŞMÜŞ

Partililer tarafından kaldırılan Milletvekili Taşkesinlioğlu koltuğa alınarak bir süre dinlendi. Tansiyonun düştüğü öğrenilen Taşkesenlioğlu bu programın ardından MNG alış veriş merkezinin açılış törenine iştirak etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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