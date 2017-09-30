Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'ndan ayrıldığı sırada salonda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu aniden rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı.

TANSİYONU DÜŞMÜŞ

Partililer tarafından kaldırılan Milletvekili Taşkesinlioğlu koltuğa alınarak bir süre dinlendi. Tansiyonun düştüğü öğrenilen Taşkesenlioğlu bu programın ardından MNG alış veriş merkezinin açılış törenine iştirak etti.

Kaynak: haberinburada