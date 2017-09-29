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ERDOĞAN VE PUTİN'DEN ORTAK AÇIKLAMA: KUZEY IRAK'IN DAHA VAHİM HATALAR YAPMASI ENGELLENMELİ


Erdoğan ve Putin'den Ortak Açıklama: Kuzey Irak'ın Daha Vahim Hatalar Yapması Engellenmeli
Tarih : 29 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : Erdoğan Ve Putin'den Ortak Açıklama: Kuzey Irak'ın Daha Vahim Hatalar Yapması Engellenmeli(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beştepe'de başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Görüşmelerde bölgesel konuları ele aldıklarını belirten Erdoğan, Kuzey Irak yönetimini uyararak, "Kimse şahsi çıkarları için bölgeyi ateşe atamaz. Kuzey Irak yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçilmeli" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TİCARETİMİZ GELİŞİYOR"

İki ülke olarak konsey toplantılarımıza büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki yıl, bu konsey toplantısı vesilesiyle sayın Putin'i tekrar Türkiye'de ağırlayacağız.

İkili ticaret hacmimizde bu yıl yakalanan yüzde 22'lik artıştan memnunuz. Rus turist sayısı da ciddi oranda artmıştır.

Kendimize 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlemiştik, umuyorum ki bu rakamı yakalayacağız.

Türk Akımı ve Akkuyu projeleri devam ediyor. Bugünkü görüşmemizde bazı aksamalar olduğunu gördük. Bunları halledeceğiz

"KUZEY IRAK'IN DAHA VAHİM HATALAR YAPMASI ENGELLENMELİ"

Suriye ve Irak konularını da görüştük. Her iki ülkenin de toprak bütünlüğü konusunda mutabıkız. Referandumun herhangi bir meşruiyeti yoktur. Kuzey Irak yönetimi çok büyük bir hata yapmıştır. Kimse kişisel çıkarları için bölgemizi ateşe atamaz.

Referandum sonrası hassas dönemde, Kuzey Irak yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor.

"ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİYLE İLGİLİ DAHA HIZLI ÇALIŞACAĞIZ"

Değerli dostum Putin ile Suriye konusunu ele aldık. İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili, arkadaşlarımızın daha hızlı çalışması konusunda mutabık kaldık.

Türkiye ve Rusya olarak, Suriye çatışmalarının siyasi olarak sonlandırılması konusunda mutabık kaldık.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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