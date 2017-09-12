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erdoğan'a benzemeyen büstü yerinden kaldırıldı!

ERDOĞAN'A BENZEMEYEN BÜSTÜ YERİNDEN KALDIRILDI!

Kocaeli'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Cumhurbaşkanı Erdoğan büstü, "Erdoğan'a benzemiyor" tartışmalarının ardından belediye tarafından kaldırıldı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : Erdoğan'a Benzemeyen Büstü Yerinden Kaldırıldı!(7/10)4


Kocaeli'deki Erdoğan'a benzemeyen büst, tartışmalar üzerine yerinden kaldırıldı.



ERDOĞAN'A BENZEMEYEN "ERDOĞAN BÜSTÜ" PARKTAN KALDIRILDI



İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda 15 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı açıldı. Bin 850 metrekarelik alan içerisine yapılan parkta 15 Temmuz gecesi şahit olanların isimleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın büstü, darbe gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler, sembolik olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, süs havuzu, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.Erdoğan'a benzemediği iddiasıyla gündeme gelen büst İzmit Belediyesi yetkilileri tarafından kaldırıldı.



"KİMSE ERDOĞAN'A BENZEYEMEZ" DİYE SAVUNMUŞTU



Büstün Erdoğan'a benzemediği eleştirileri üzerine açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Zaten hiç kimse Erdoğan'a benzeyemez" diyerek büstü savunmasının ardından bir daha da açıklama yapmadı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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