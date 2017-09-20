Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilere kaldığı otele girerken açıklamada bulundu.

TRUMP FOTOĞRAFI SORULDU: KİMSEYİ SOKMADIK İÇERİ, NEREDEN GÖRDÜNÜZ ONU?

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğinde Trump'la verdiği fotoğrafla ilgili soruya soruyla karşılık verdi. "Nereden gördünüz onu" diye soran Erdoğan, gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından" demesi üzerine ise "Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'dan olamaz öyle bir şey. Çünkü kimseyi sokmadık içeri. Nasıl olur bu iş?" dedi. Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu da bizim sırrımız olsun." diyerek sohbete katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen yemekte Trump'la samimi görüntüler vermişti...

"YEMEKTE ETRAFLI BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme üzerine sorulan bir soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yemek masasında o kadar detaylı konuları görüşme imkanımız olmadı. Sadece Perşembe günü kendisiyle ikili, kısmen de heyetler arası ama ağırlıklı ikili olur bir görüşmemiz olacak. Ondan sonra karşılıklı olarak açıklamamızı yaparız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: haberinburada