ERDOĞAN'DAN 4 TRİLYON DOLARLIK ÇAĞRI! HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLARIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'de, 4 trilyon dolarlık varlığı yöneten dünya devlerine, Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı, ABD'de piyasa değeri 1.5 trilyon dolar olan küresel şirketler ve 2.5 trilyon dolarlık portföy yöneten fonlarla buluştu. İşadamlarına "Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulunan Erdoğan, "Her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi
"HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLARIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde küresel şirketler ve fonların yöneticileriyle buluştu. Erdoğan, piyasa değeri 1.5 trilyon dolar olan küresel şirketler ile dünyada 2.5 trilyon dolarlık portföyü yöneten 70'e yakın şirketin yöneticisine "Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulundu. EastWest Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonuyla düzenlenen toplantıda Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı makamı dâhil tüm kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.
"YATIRIM YAPAN PİŞMAN OLMAZ"
Bilişim, ilaç, havacılık, gıda, finans ve enerji başta olmak birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye'deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve reformlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Türkiye'de yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadığı mesajını verdi. Türkiye'de ekonomik göstergelerin olumlu seyrettiğini belirten Erdoğan, doğrudan yatırımların ülkeye çekilmesi için önemli reformlar yapıldığını ve bunların devam edeceğini söyledi. Fikri mülkiyet hakları konusunda yeni bir kanun çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Birkaç ay önce de üretim reform paketini çıkardık. Yatırımcılara çeşitli teşvik ve kolaylıklar sağladık" dedi.
Kaynak: haberinburada
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