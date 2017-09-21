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Erdoğan'dan ABD'de Pankart Açan Teröristlere Anında Cevap: 3-5 Kendini Bilmez Salon Teröristi

ERDOĞAN'DAN ABD'DE PANKART AÇAN TERÖRİSTLERE ANINDA CEVAP: 3-5 KENDİNİ BİLMEZ SALON TERÖRİSTİ

Erdoğan'ın, ABD'de Müslüman toplum temsilcilerine seslendiği toplantıda terörist gruplar olay çıkardı. Erdoğan kalabalığa "3-5 salon teröristine toplantımızı feda etmeyelim" çağrısı yaptı.

Tarih : 21 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Erdoğan'dan Abd'de Pankart Açan Teröristlere Anında Cevap: 3-5 Kendini Bilmez Salon Teröristi(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden önce Müslüman Toplum Temsilcilerine seslendi.

Büyük ve coşkulu bir kalabalığa seslenen Erdoğan "Yaşadığı toplumla entegre olmuş Türk-Amerikalılar bizler için çok önemlidir. Sizden beklentimiz, buradaki sosyal ve siyasal hayata aktif şekilde katılmanızdır. Özellikle seçimle gelinen mevkilere talip olmanız, hepimiz için önemli. Ayrıca, ne kadar entegre olursanız olun, bazılarının sizi Türk-Amerikan kimliğiyle göreceğini unutmayın" dedi.

PANKART AÇAN TERÖRİST GRUP OLAY ÇIKARDI

Erdoğan konuşmasını yaptığı sırada, salonda bulunan bir grup terörist pankart açarak eylem yapmaya başladı. Erdoğan ve Türkiye aleyhine sloganlar atan grubu, salondaki kalabalık ve koruma görevlileri salondan çıkardı.

"3-5 SALON TERÖRİSTİNE TOPLANTIMIZI FEDA ETMEYELİM"

Erdoğan, danışmanlarına "kim bunlar, pankartta ne yazıyor?" diye sordu. Olay, göstericilerin salondan çıkarılmasıyla kısa sürede yatıştı.

Erdoğan, konuşmasına "Değerli kardeşlerim sizden ricam var. 3-5 kendini bilmeze, üç beş salon teröristine bu salon toplantımızı feda etmeyelim" diyerek devam etti.

SOLON "TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR" SLOGANIYLA İNLEDİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları yükseldi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"SADECE FAİL MÜSLÜMANSA DİN VURGUSU YAPILIYOR"

Dünyanın her yerinde farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemleri oluyor. Ancak sadece fail Müslüman ise bunun adı 'İslami terör' olarak ifade ediliyor. Şayet fail başka bir inanca mensup ise bu eylem adli vaka sınırının ötesine geçirilmeden gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar hiç 'Hristiyan terörü', 'Yahudi terörü', 'Budist terörü', şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse 'Ateist terörü' diye bir şey işittiniz mi?

"DEAŞ'IN İSLAMLA ALAKASI YOKTUR"

Bir insan bir insanı eğer öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu bizim dinimizin ilkesidir. Terörü bir akide meselesi, itikadi bir mesele haline getiren, bizim dinimize kimse terörü yakıştırma hakkına sahip değildir. Kimse DEAŞ'ı İslam olarak, Müslüman olarak ifade etmesin. DEAŞ'ın İslamla alakası yoktur, bir terör örgütüdür.

"BUDİSLERİ ŞİRİN GÖSTERENLERE SESLENİYORUM"

Bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman, 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü.' diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Şimdi buradan Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum, insancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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