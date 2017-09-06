Ankara'da düzenlenen İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı sert sözlerle eleştirdi.

"BENİM YÜZÜME NASIL BAKACAKLAR?"

"Almanya'nın Türkiye karşıtlığını kendi seçimlerinin ana teması haline getirmiş olmasından rahatsızım. Gece gündüz şahsımla ve partimle yatıp kalkan bu siyaset tarzı kazandırmaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında "Gece gündüz Türkiye ile yatıp kalkan bu siyaset tarzı AB ülkelerine bir şey kazandırmaz. Bu şahıslar benim yüzüme nasıl bakacak." diye sordu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"AB'NİN BİZİ İTHAM ETMESİ KATLANILABİLİR DEĞİL"

"Türkiye'nin AB konusunda yaklaşımını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye, resmi devlet politikası olan AB üyeliği hedefinden şüphesiz vazgeçmiş değil. Bu doğrultuda önce aday üyelik müzakerelerinin başladığı günden beri üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. AB'den kaynaklı gecikmeleri mesele etmedik ve yolumuzda ilerledik. Ancak sözlerini yerine getirmeyen AB'nin bizi itham etmesi katlanılabilir bir durum değil.

"YATIYORLAR, KALKIYORLAR TÜRKİYE, ERDOĞAN"

Türkiye karşıtlığını seçimlerin ana teması haline getirmiş olmalarından rahatsız olmalarını ifade etmek isterim. Gece gündüz şahsımla ve partimle yatıp kalkan bu siyaset tarzı kazandırmaz. Gün ola harman ola bu şahıslar benim yüzüme nasıl bakacak? Yatıyorlar kalkıyorlar, Türkiye, Erdoğan.

"ERDOĞAN SİZE NE YAPTI?"

Erdoğan size ne yaptı? Bu seçim Türkiye'de mi, Almanya'da mı yapılıyor? İşinize bakın. Almanya'daki soydaşlarımıza sesleniyorum. Bu Türkiye karşıtlarına oy vermeyin. Bu yaklaşım Almanya'yı hızla 2. Dünya Savaşı öncesi siyasi iklime sürüklüyor. AB'den de mesaj geliyor. Bu açıklamalar belirleyici değildir, karar birlikte alınır. Hayırlı olsun, bir an önce alın şu kararı. Tahammül edemiyorsanız, mertçe söyleyin ve gereğini yapın. Bizim AB ile bir derdimiz olmadı. Ama şöyle zaman tünelinde geriye gidersek 63'ten bu yana kapıda bekleten siz oldunuz. Verdiğiniz hiçbir sözü de tutmadınız."

Kaynak: haberinburada