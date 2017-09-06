Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım

ERDOĞAN'DAN ALMANYA'DAKİ TÜRKİYE KARŞITI DÜELLOYA SERT TEPKİ: BENİM YÜZÜME NASIL BAKACAKLAR


Erdoğan'dan Almanya'daki Türkiye Karşıtı Düelloya Sert Tepki: Benim Yüzüme Nasıl Bakacaklar
Tarih : 06 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Almanya'daki Türkiye Karşıtı Düelloya Sert Tepki: Benim Yüzüme Nasıl Bakacaklar(5/10)1

Ankara'da düzenlenen İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı sert sözlerle eleştirdi.

"BENİM YÜZÜME NASIL BAKACAKLAR?"

"Almanya'nın Türkiye karşıtlığını kendi seçimlerinin ana teması haline getirmiş olmasından rahatsızım. Gece gündüz şahsımla ve partimle yatıp kalkan bu siyaset tarzı kazandırmaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında "Gece gündüz Türkiye ile yatıp kalkan bu siyaset tarzı AB ülkelerine bir şey kazandırmaz. Bu şahıslar benim yüzüme nasıl bakacak." diye sordu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"AB'NİN BİZİ İTHAM ETMESİ KATLANILABİLİR DEĞİL"

"Türkiye'nin AB konusunda yaklaşımını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye, resmi devlet politikası olan AB üyeliği hedefinden şüphesiz vazgeçmiş değil. Bu doğrultuda önce aday üyelik müzakerelerinin başladığı günden beri üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. AB'den kaynaklı gecikmeleri mesele etmedik ve yolumuzda ilerledik. Ancak sözlerini yerine getirmeyen AB'nin bizi itham etmesi katlanılabilir bir durum değil.

"YATIYORLAR, KALKIYORLAR TÜRKİYE, ERDOĞAN"

Türkiye karşıtlığını seçimlerin ana teması haline getirmiş olmalarından rahatsız olmalarını ifade etmek isterim. Gece gündüz şahsımla ve partimle yatıp kalkan bu siyaset tarzı kazandırmaz. Gün ola harman ola bu şahıslar benim yüzüme nasıl bakacak? Yatıyorlar kalkıyorlar, Türkiye, Erdoğan.

"ERDOĞAN SİZE NE YAPTI?"

Erdoğan size ne yaptı? Bu seçim Türkiye'de mi, Almanya'da mı yapılıyor? İşinize bakın. Almanya'daki soydaşlarımıza sesleniyorum. Bu Türkiye karşıtlarına oy vermeyin. Bu yaklaşım Almanya'yı hızla 2. Dünya Savaşı öncesi siyasi iklime sürüklüyor. AB'den de mesaj geliyor. Bu açıklamalar belirleyici değildir, karar birlikte alınır. Hayırlı olsun, bir an önce alın şu kararı. Tahammül edemiyorsanız, mertçe söyleyin ve gereğini yapın. Bizim AB ile bir derdimiz olmadı. Ama şöyle zaman tünelinde geriye gidersek 63'ten bu yana kapıda bekleten siz oldunuz. Verdiğiniz hiçbir sözü de tutmadınız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Dan  Almanya  Daki  Türkiye  Karşıtı  Düelloya  Sert  Tepki  Benim  Yüzüme  
Nasıl  Bakacaklar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER