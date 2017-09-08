Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a Ankara kulislerini iki gündür meşgul eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları soruldu. Erdoğan iddiayı gündeme getirenlerin amacının 'Suyu bulandırmak' olduğunu belirtti ama kapıları kapatmadı: Sayın Bahçeli ile gayet güzel bir diyaloğumuz var. Her şey olabilir ama bunların amaçları başka.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Erdoğan iddialar için, "Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin. Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu ve bundan sonraki süreçte bu diyaloğun, dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir. Görüşmeler çerçevesinde her şey olabilir" dedi.

MHP'DEN İDDİALARA TEPKİ GELMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP Lideri Bahçeli'nin 2019 seçiminde "başkan yardımcısı" olarak gösterileceği iddiasına tepki göstermişti.

Adan, "Bu haber, kirli bir paçavranın dağılan parçalarına yazılmış olsa bile onu dahi kirletebilecek kadar çürümüş bir zihnin ürünüdür" demişti.

MHP'nin kapalı kulis pazarlıklarıyla iktidara gelmeyi hedeflemediğinin altını çizen Celal Adan, "MHP, aritmetik hesapların önemsiz bir değişkeni değildir" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada