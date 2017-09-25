Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'taki referandumla ilgili çok sert sözler söyledi. Erdoğan, "Giriş çıkış kapatılacak. Bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak. Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti." diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:

"REFERANDUMU YOK HÜKMÜNDE KABUL EDİYORUZ"

Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin referandum kararı ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alındığında buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir. Ayrılık yönünde adımlar atılması asla kabul edilemez. Kürt kardeşlerimizin de haklarına, güvenliklerine sonuna kadar saygımız var. Bu yöndeki çabaların da daima Kuzey Irak yönetiminin yanında olduk. Kimse onların yanında olmadığı dönemde kendilerine gerekli desteği vererek onları ayakta tuttuk. Bizim Irak'ta Arap, Türkmen kardeşlerimiz de var. Onların da haklarına saygımız var. Sadece bir şahsın ya da aşiretinin hayat alanı değildir. Kimse bizden yeni bir kriz alanı oluşmasına izin vermemizi bekleyemez. Referandumu sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, gayri meşrudur diyoruz.

"KUZEY IRAK BAKALIM PETROLÜ NEREYE AKITACAK, VANA BİZDE"

Dün akşam İran Cumhurbaşkanı ile uzunca görüştük. Bir gün önce gönderdiği heyetle uzunca görüşmeler yaptık. Bugün referandum yapıyorlar. Bir defa Irak'ın fedaral yapısı bunların referandumunu kabul etmiyor. Anayasa mahkemesi gerekli kararı verdi. Makaram sarı bağlar, kız oynar gelin ağlar, yaptığı iş bu. Siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, güvenlik noktasında bütün adımları atıyoruz, atacağız. Silopi'de boşuna silahlı kuvvetler orada gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Şu anda İran aynı durumda. Hava kuvvetlerimiz aynı durumda. Sınırlardan şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var, bu hafta içinde diğer tedbirleri de açıklayacağız. O adımlar da atılacak. Giriş çıkış kapatılacak. Bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak. Vana bizde. Kapattığımız anda o iş de bitti.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Şu anda Kuzey Irak'ı ondan (İsrail) başka tanıyan yok. Biz ise şu anda Kuzey Irak ile çok farklı bir konumdayız. Netanyahu ile farklı bir konumda. Söyleyin bundan vazgeçsin. Biz adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Kuzey Irak yerel yönetiminin bu adımdan geri adım atması şart, olmazsa olmaz. Suriye'de de birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Onlar için kuru bir rüya. Dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz.

Kaynak: haberinburada