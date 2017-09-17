Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin yapmaya planladığı referanduma sert sözlerle yüklenerek "MGK'yı 27'sinden 22'sine çektik. Nihayi kararı o zaman vereceğiz." dedi.

"BUYRUN DEVAM EDİN DİYEMEYİZ"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bizim bu ay MGK toplantımız 27'sindeydi. Bunu 22'sine çekişimizin sebebi de, baktık ki, bu Kuzey Irak yerel yönetimi hala aynı anlayışta devam ediyor. Burada bizleri rahatsız eden bir süreç var. Bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var, soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Onların Kürt, Türkmen, Arap olması bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı Irak'ın bölünmesine yönelik adıma siz tevci ederseniz biz size buyurun devam edin diyemeyiz.

İBADİ İLE AYNI İSTİKAMETE BAKIYORUZ

Burada Irak merkezi yönetiminin takındığı tavır, tabii ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz ona müdahale etmeyiz ama gördüğümüz kadar aynı şeyleri düşünüyoruz. Şu anda Amerika'da da Sayın İbadi ile bir görüşmemiz ayrıca olacak ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet nedir? Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür."

Kaynak: haberinburada